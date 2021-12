«Cantata per Jesi» in scena al Pergolesi: risale al '700 | Password Magazine

JESI- Una cantata interamente dedicata a Jesi composta da Nicolo Zingarelli, uno dei compositori più rilevanti della seconda metà del 700; questa è stata la scoperta che il musicologo Paolo Peretti prima e il coro Federico II di Jesi diretto dal maestro Paolo Devito poi hanno fatto.

La riscoperta di quest’opera ai più sconosciuta, dal titolo «All’armi Franche» ha dato la possibilità al Coro Federico II di cimentarsi in un’esperienza unica: rappresentare un opera dedicata a Jesi, nel teatro più bello ed importante del territorio, il teatro Pergolesi.

Quest’opera verrà quindi rappresentata per la prima volta in un teatro da un’orchestra “affetti barocchi” perciò ristretta in modo da risaltare la specificità musicale.

Grande orgoglio è stato espresso dall’assessore alla cultura Luca Butini che spiega: «Ciò che vedremo il 23 è la naturale conclusione di un percorso già da tempo ben avviato e che ha visto il recupero storico di un opera che altrimenti sarebbe stata sconosciuta ai più».

«Con il covid- spiega Vincenzo Grillo presidente del Coro Federico II- abbiamo finalmente voluto mettere mano a un progetto che già da tempo il nostro direttore Paolo Devito aveva in mente, ovvero di cercare del materiale abbastanza sconosciuto in biblioteche o musei e riportarlo in auge. È così che grazie alla generosa e cordiale ospitalità della Biblioteca Planettiana ci siamo imbattuti in questa scoperta molto importante, non solo per il coro ma per tutta la cittadinanza».

«Avere una cantata scritta da un tale personaggio deve essere motivo d’orgoglio per tutti gli jesini ai quali ci rivolgiamo in questo percorso» sottolinea Paolo Devito, maestro e direttore del Coro. Nicolò Zingarelli al tempo in cui scrisse quest’opera era maestro di cappella presso la Santa Casa di Loreto e nonostante forte fosse la sua cattolicità, compose quest’opera nel momento in cui alcune città tra cui Jesi si stavano allontanando dal governo papale, esigendo libertà».

Proprio in questo quest’opera infatti è forte il richiamo alla libertà tanto che come sfondo alla locandina è stato scelto il dipinto di Delacroix “La libertà che guida il popolo”, opera realizzata proprio negli stessi anni, verso fine 700’, in cui Zingarelli componeva l’“All’armi Franche”.

La cantata andrà in scena giovedì 23 dicembre alle ore 21 al teatro Pergolesi con il titolo ‘Cantata per Jesi’: verranno intonate in occasione degli anniversari vivaldiani alcune opere del compositore veneziano e alcuni canti natalizi visto il periodo ed il clima di festa. La visione dello spettacolo sarà totalmente gratuita, è però necessario prenotarsi presso la biglietteria del teatro.

CANTATA PER JESI| Coro Federico II Jesi

voci soliste Maria Tiziana Tamburi, Luigi Franciolini

Orchestra: Mario Bracalente (Tromba), Andrea Andreani (Oboe), Pierluigi Mencaglia (Violino I), Daniela Ercoli (Violino II), Laura Pennesi (Viola), Mauro Businelli (Violoncello), David Padella (Contrabbasso), Sauro Argalia (Clavicembalo)

direttore Paolo Devito