Jesi, al via il cantiere per la demolizione dell'ex ospedale | Password Magazine

JESI – Al via il cantiere per la demolizione dell‘ex ospedale di viale della Vittoria. Transennata l’intera area, gli operai sono a lavoro per eseguire i primi interventi propedeutici all’abbattimento.

«Finalmente si parte – fa sapere il sindaco Massimo Bacci -. Si è aperto il cantiere per la demolizione dell’ex ospedale di Viale della Vittoria e la riqualificazione di un’area a ridosso del centro che era in condizioni non più accettabili. Una volta che verrà tirata giù la struttura, al suo posto sorgerà un grande parcheggio all’aperto ad uso pubblico che contribuirà ad agevolare ulteriormente l’accesso al centro cittadino. Un altro risultato importante su cui ci siamo battuti per anni e che ora finalmente giunge a soluzione».