Jesi, al via la raccolta solidale di uova di Pasqua: ecco dove | Password Magazine

JESI – In occasione delle prossime festività pasquali, le conferenze della San Vincenzo de Paoli di Jesi in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, il Rotaract, l’Avulss e l’Associazione ImpAct vorrebbero donare uova di Pasqua ai ragazzini assistiti sia dalle nostre conferenze che dalla Caritas che dai Servizi Sociali. Sarà possibile donare le uova presso i carrelli solidali posizionati nei centri commerciali indicati nella locandina ed anche nei cesti posizionati presso il Santuario della Madonna delle Grazie e della Chiesa di S. Francesco di Paola.

«Questa attività è la normale prosecuzione di un progetto a favore delle persone più svantaggiate della nostra comunità – si legge in una nota stampa della San Vincenzo de Paoli – Iniziato lo scorso anno a settembre con la raccolta di materiale didattico, poi proseguito in occasione del Santo Natale con la raccolta di giocattoli.

Un particolare ringraziamento ai direttori dei centri commerciali, a Padre Adrian Rettore del Santuario della Madonna delle Grazie e a Don Vittorio Parroco di San Francesco di Paola per la loro disponibilità.

Grazie anche a chi vorrà fare un piccolo gesto a favore di questi bambini».

La raccolta è partita il 20 marzo e proseguirà fino al 3 aprile nei supermercati Coal di piazza Vesalio, Sì con Te di via Paladini, Sì con Te di via Fausto Coppi, Sì con Te del Torrione, Santuario Madonna delle Grazie e Parrocchia San Francesco di Paola.