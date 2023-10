Jesi, al via lavori di rifacimento segnaletica stradale - Password Magazine

JESI – Hanno preso il via questa settimana i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per i quali l’Amministrazione comunale ha stanziato 100 mila euro. Gli interventi interessano un po’ tutto il territorio, con precedenza agli attraversamenti pedonali rialzati. Riguarderanno in questa prima fase Via M.L.King, Viale Puccini, Via San Giuseppe, Via del Torrione, Via Acqua, Viale XXIV Maggio, per continuare poi con le altre strade cittadine. Si tratta di una primissima parte di lavori che non si limitano ad una semplice manutenzione, ma che puntano a migliorare le condizioni di sicurezza per pedoni ed utenti deboli della strada.

Per la prima volta questi lavori vengono realizzati avvalendosi dello strumento tecnico-amministrativo dell’Accordo Quadro che consente di individuare preventivamente un operatore a cui rivolgersi per l’intera durata dell’accordo stesso, con conseguente risparmio di tempi e costi. Una soluzione che permetterà di attuare, nel tempo, la manutenzione della segnaletica stradale in maniera uniforme, continuativa e programmata al fine di migliorare il livello qualitativo della stessa. Le significative risorse messe in campo dall’Amministrazione comunale – come detto pari a 100 mila euro – costituiscono l’importo entro il quale vi si potrà far ricorso senza necessità di ulteriori procedure di gara. Con tali fondi, saranno garantiti interventi anche per la sostituzione o l’integrazione della segnaletica verticale e per la manutenzione su tombini, caditoie e fossi laterali