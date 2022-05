Jesi al voto: 32.457 i cittadini chiamati alle urne | Password Magazine

JESI – Sono 32.457, vale a dire 129 in meno rispetto alle amministrative di 5 anni fa, gli elettori di Jesi chiamati domenica 12 giugno alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale. Sono le donne in maggioranza, pari a 16.870 unità, rispetto a 15.187 uomini. Ci si può presentare al seggio muniti di un documento di identità e della tessera elettorale. Chi l’avesse completa o smarrita può chiederne una nuova presso l’Ufficio elettorale all’Anagrafe di Via Mura Occidentali, prenotandosi su appuntamento al numero 0731 538509. Venerdì 10 e sabato 11 l’Ufficio elettorale resterà invece sempre aperto dalle ore 9 alle ore 18, mentre il giorno delle elezioni, domenica 12, l’orario di apertura sarà quello del voto, vale a dire dalle ore 7 alle ore 23.

Si ricorda che oltre alle elezioni amministrative, gli elettori si ritroveranno anche le schede per i cinque referendum popolari abrogativi. Proprio da questi ultimi comincerà lo spoglio allo scoccare delle ore 23. Una volta completato l’esito del voto referendario, i seggi chiuderanno per riaprire alle ore 14.30 di lunedì 13, quando invece inizierà lo spoglio dei voti per le elezioni amministrative.

Tutte le informazioni utili sulle elezioni si trovano nel sito internet del Comune, dove sono indicati i candidati sindaci con i rispettivi programmi elettorali ed i candidati consiglieri. I nomi dei candidati sindaci sono nell’ordine in cui compariranno nella scheda elettorale, secondo il sorteggio pubblico effettuato dalla commissione elettorale.