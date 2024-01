Jesi, altri due attraversamenti pedonali rialzati - Password Magazine

JESI – Altri due attraversamenti pedonali rialzati per garantire la sicurezza dei pedoni, specialmente in strade dove sono presenti scuole o comunque particolarmente frequentate. Li sta completando l’Area Servizi Tecnici con un contributo regionale di 15 mila euro e seguono quelli già realizzati nelle scorse settimane in diverse strade ad alto scorrimento proprio con l’obiettivo di ridurre la velocità e tutelare chi si trova ad attraversare le carreggiate. Dei due nuovi attraversamenti, l’uno è in Viale del Lavoro, in prossimità dell’Istituto Galilei e degli uffici regionali, l’altro in Via Setificio.

Anche questi interventi si inquadrano nell’azione dell’Amministrazione comunale volta a prestare una maggiore cura agli spazi pubblici attraverso puntuali lavori di manutenzione. L’occasione è utile per ricordare che, sempre sul fronte della sicurezza stradale, sono state implementate le risorse in bilancio da destinare alle manutenzioni su strade e marciapiedi, definendo inoltre i lavori di rifacimento di quattro rotatorie, di cui tre poste lungo l’Asse sud. Per queste ultime opere è in corso la procedura di affidamento dei lavori che inizieranno entro il prossimo mese di febbraio.