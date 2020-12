Jesi, anche viale della Vittoria si illumina per il Natale | Password Magazine

JESI – I commercianti accendono il viale della Vittoria. Da oggi brillano infatti le luci lungo l’asse stradale che costeggia il centro storico.

«Abbiamo sconfitto anche il COVID-19 – fa sapere il comitato degli esercenti Jesi Vittoria -. Nonostante sia il titolare, che dipendenti della ditta incaricata dell’installazione delle luminarie, fossero risultati positivi al COVID-19, grazie all’ incrollabile determinazione dei componenti del comitato Jesi Vittoria, da oggi l’ impresa installerà dette luminarie lungo il viale della vittoria per la prima volta. Per restituire alla città un clima di serenità in questo momento caratterizzato da grandi difficoltà.

Un sentito ringraziamento a tutti gli esercenti aderenti e all’importante contributo del Comune che interverrà anche economicamente per tale installazione».