«Jesi anni '20: idee per una rinascita culturale» | Password Magazine

JESI – Proseguono gli appuntamenti pubblici dedicati alla Jesi degli anni Venti per discutere di idee, progetti e orizzonti per il futuro della città.

«Dopo il primo e partecipato incontro centrato sul tema dell’urbanistica e degli spazi pubblici, che ha visto molti interessanti e qualificati interventi – fa sapere Jesi in Comune – il secondo incontro si concentrerà sul tema della cultura. Un tema estremamente vasto e ricco di connessioni e intrecci dal quale ci auspichiamo emergano idee e proposte per una rigenerazione locale, in un contesto attuale di evidente affanno. Solo con la condivisione, il confronto e l’apertura ai più diversi stimoli sarà possibile rigenerarsi e crescere: è forse scontato ribadirlo, ma mai come al giorno d’oggi la cultura, anzi le culture, rappresentano le fondamenta della comunità e di ogni tipo di crescita e sviluppo, in ogni campo.

Jesi sta attraversando un momento di evidente crisi: l’università ha concluso la propria esperienza, gli spazi di cultura sono spesso abbandonati o chiusi (Villa Borgognoni, Teatro Moriconi, tutti i cinema cittadini ecc.), si è privi di progettualità a lungo raggio e si è perso quel ruolo di guida nel territorio della Vallesina che un tempo era anche volano di stimoli, sviluppo e arricchimento.

Invitiamo quindi tutte e tutti coloro che vorranno ascoltare, condividere ed esprimere le proprie proposte, nessuno escluso, all’incontro che si terrà venerdì 25 giugno presso la tettoia del Campo Boario di Jesi a partire dalle ore 18».