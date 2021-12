Jesi, anti Vigilia nel nome della Caterpillar: «Vertenza che riguarda tutto il territorio» | Password Magazine

JESI – È stata un’antivigilia di Natale densa di sentimenti ed emozioni contrastanti, quella vissuta a Jesi.

Da una parte infatti la gioia e la spensieratezza che in questa giornata di preparazione alla grande festa pervadeva parte della cittadinanza, tra cui molti ancora impegnati nella corsa all’ultimo regalo.

Dall’altra parte una manifestazione di chi sicuramente passerà un Natale all’insegna dell’incertezza, ma che non si abbatte mostrando dignità e voglia di combattere: i lavoratori della Caterpillar.

A distanza di 2 settimane da quel 10 dicembre, giorno del nefasto annuncio avvenuto in un incontro semestrale a Confindustria programmato da tempo, le organizzazioni sindacali hanno voluto organizzare una mobilitazione che coinvolgesse tutta la città, che si è dimostrata molto solidale.

Obiettivo raggiunto si può dire: è stata una manifestazione estremamente partecipata da cittadini, lavoratori, colleghi di altre fabbriche, famiglie, bambini, anziani quella partita questo pomeriggio con corteo da Porta Valle e che si è chiusa in Piazza Federico II.

Proprio Piazza Federico II è stato il simbolo di questo 23 dicembre cosi contraddittorio: proprio dietro il palco allestito per gli interventi istituzionali, c’erano decine di persone intente a divertirsi sulla nuova pista di pattinaggio, nel suggestivo scenario natalizio con illuminazioni a mò di stelle, poi fatte spegnere per qualche secondo e subito riaccendere dal vice sindaco Luca Butini in segno di solidarietà e di speranza. «Questo fatto della Caterpillar è come una coltellata, difficile da comprendere e che fa male.- dice Butini dal palco-. È molto significativo che a sostegno di questi lavoratori ci siano tanti rappresentanti dei comuni del territorio, ad evidenziare l’unità che bisogna avere in questa dura sfida. Lo spegnimento e l’immediata riaccensione delle luci vuole essere un segnale di solidarietà ma che indichi anche speranza e voglia di esserci».

Molti sono stati i rappresentanti istituzionali e del mondo politico intervenuti tra cui il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, i deputati Alessia Morani e Nicola Fratoianni e l’ex deputato Maurizio Acerbo.

Hanno partecipato inoltre molti sindaci e rappresentanti dei comuni del territorio, il neo presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e molti rappresentanti sindacali sia locali che nazionali.

«Con cinismo e aggressività ci hanno detto che il 2 dicembre il CDA ha deciso di chiudere lo stabilimento- raccontano i sindacalisti presenti alla riunione del 10 dicembre- noi a quel punto ci siamo alzati e gli abbiamo detto che con i delinquenti non ci parliamo e siamo andati in fabbrica, dai lavoratori.

La vertenza che si deve aprire non è solo nostra, è di tutto il territorio, porteremo avanti la difesa della fabbrica e del territorio, anche con l’istituzione di un comitato cittadino, a cui faranno riferimento anche associazioni e altre realtà, come già successo con la Sima».

Forte dai sindacalisti si è levato l’appello direttamente al capo del Governo Draghi: «Dimostri di essere realmente il migliore, convochi la multinazionale e faccia ritirare i licenziamenti come base di partenza perchè noi non siamo disposti a trattative con la pistola puntata alla tempia».

A Draghi ha scritto direttamente Acquaroli, per chiedere l’aiuto del governo in una trattativa in cui la Regione ha un potere d’azione limitato: «Mi sono attivato fin da subito comunicando con il Governo su questa questione che è molto grave perchè certifica come la nostra Repubblica non sia più rappresentabile con quei valori scritti nella Costituzione. Spero che il governo si attivi perchè con questo atteggiamento viene umiliato un intero territorio e anche le istituzioni che lo rappresentano».

Fa eco ad Acquaroli la Boldrini: «Se io ed Acquaroli siamo su questo palco insieme è perchè c’è stato un miracolo – scherza l’ex presidente della Camera che insiste sul carattere unitario della battaglia- porteremo avanti insieme l’istanza al Mise perchè abbiamo bisogno di tempo e anche se abbiamo le armi spuntate abbiamo il dovere di provarci».

Anche Alessia Morani afferma che il governo «deve metterci la faccia per mettere a sedere la proprietà e trovare un congruo accordo», sollecitando il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ad un azione tempestiva ed efficace.

Sul palco sono poi intervenuti Nicola Fratoianni e Maurizio Acerbo che hanno evidenziato come la caterpillar non sia un caso isolato e come in Italia serva una rinnovata politica industriale più incentrata sui diritti dei lavoratori.