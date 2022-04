Jesi, Antonio Grassetti è il candidato sindaco del centrodestra | Password Magazine

JESI- «Ho sciolto la riserva in senso positivo». Così l’avvocato Antonio Grassetti in un post su Facebook, annuncia la sua discesa in campo come candidato sindaco per il centrodestra.

«Non mi sarei per niente appassionato in una campagna elettorale senza una seria presenza del Centro Destra. Sono altresì convinto si debba chiedere il voto senza maschere o camuffamenti».

Con Grassetti sono quattro ora i candidati alla poltrona di Sindaco della città regia, tutti avvocati e tutti con esperienza amministrativa e politica alle spalle. Anche Grassetti infatti, come Marasca, Fiordelmondo e Cercaci, è stato consigliere comunale dal 1998 al 2007.

«Noi siamo il Centro Destra ed insieme a una squadra di grande qualità, già a lavoro, mi onoro di rappresentarla come candidato Sindaco. Abbiamo il Governo della Regione e la nostra Città non può esserne disgiunta – tiene ad evidenziare l’avvocato. Se la governeremo, meglio di altri potremmo disporre di un’ovvia corsia comunicativa preferenziale per decisioni che ricadranno favorevolmente sul futuro sviluppo del nostro territorio.”

«Già in corso la redazione del programma – conclude il candidato sindaco – siamo disponibili a recepire istanze e consigli utili. A breve la presentazione ufficiale».