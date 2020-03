Jesi, anziana scappa dalla Casa di Riposo: avviate le ricerche

JESI – Diramiamo la nota stampa inviata dall’Asp IX:

«Nel tardo pomeriggio, l’ospite Amelia Montesi, che ha problemi di salute, si è sottratta dalla sorveglianza del personale della Struttura Residenziale per Anziani di via Gramsci, 95 Jesi ed è uscita dalla struttura.

Si chiede a tutti un aiuto per rintracciarla». La donna, età 78 anni, indossa pantaloni grigio scuro, scarpe color beige e una maglia a fantasia.

Chiunque dalla foto la riconosca è pregato di telefonare allo 0731-236911/0731-236950 oppure Carabinieri (112) o Polizia (113).