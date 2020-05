Jesi, anziano travolto da un’auto finisce in ospedale

JESI – Anziano urtato da un’auto in retromarcia finisce in ospedale. È accaduto questa mattina, intorno alle 11.45, in via San Francesco, nel parcheggio davanti la parrocchia. Ad avere la peggio un anziano di 86 anni, travolto da una Citroën Xsara che usciva da un parcheggio.

L’uomo è caduto a terra, per una botta al piede, e forse per il troppo spavento ha anche avuto un mancamento. Per fortuna le sue condizioni non sono comunque gravi. Assistito da alcuni passanti e dal conducente della Xsara – anziano anche lui – è stato soccorso dal personale della Croce Verde di Jesi e trasportato al Carlo Urbani per accertamenti con un codice di media gravità.