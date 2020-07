Jesi, aperta bretella Jesi Est: SS76 torna percorribile | Password Magazine

JESI – In tempi record è stata aperta la nuova bretella a Jesi Est, permettendo di rendere di nuovo percorribile la superstrada, senza più il passaggio dei camion all’interno del centro abitato di Jesi.

Così come avveniva in direzione Ancona-Roma, ora anche in direzione Roma-Ancona il traffico viene convogliato nei due svincoli di uscita e di ingresso di Jesi Est, senza più obbligo di uscita anzitempo a Jesi Ovest ed ingresso nel centro abitato per riprendere la superstrada a Monsano dopo 12 chilometri di strade comunali.