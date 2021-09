Jesi, aria di festa in città per il ritorno delle Fiere di San Settimio | Password Magazine

JESI – Sono tornate le Fiere di San Settimio in città. Dopo un anno di stop, causa pandemia, oggi 23 settembre la tradizione è stata rispettata. Circa 460 bancarelle hanno invaso il centro e le vie limitrofe, portando colori, suoni e profumi tipici della festa popolare che esiste in città dal Medioevo.

Le ‘Tre Fiere’ – in programma appunto per tre giorni, fino a sabato 25 settembre – hanno già attirato visitatori da questa mattina. C’è aria di festa, tra chi è curioso di trovare un’occasione tra le bancarelle, chi sa che andrà solo per mangiare in uno degli stand enogastronomici e chi è a caccia di quell’oggetto unico e particolare per dire a tutti la famosa frase: “L’ho preso alle Fiere”.

Si accede all’area fieristica solo con green pass, con controlli effettuati a campione dalle forze dell’ordine: ai varchi di accesso, la cartellonistica del Comune avverte dell’obbligo di possesso della certificazione verde, ricordando anche della necessità di indossare mascherine in caso di assembramento e di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

Proprio per rendere più fluido lo spostamento delle persone durante la fiera, non ci sono bancarelle nella zona alta di Corso Matteotti – evitando così assembramenti nel tratto interessato dai cantieri – mentre gli espositori di via del Torrione, via Mazzini e via Cascamificio sono stati distribuiti su un solo lato.