Jesi, arrestate dalla Polizia due truffatrici ricercate in ambito internazionale | Password Magazine

JESI – Rintracciate e arrestate due truffatrici di ambito internazionale. L’operazione è del Commissario PS di Jesi, agli ordini del dirigente Mario Sica, che nei giorni scorsi è riuscita a risalire a due cittadine nigeriane, note per condotte riconducibili a vari episodi di truffa, con aggravanti specifiche e colpite da altrettanti mandati di arresto europeo. I provvedimenti restrittivi, emessi dalle autorità tedesche, hanno quindi impegnato gli operatori del Commissariato jesino che sono riusciti a rintracciare in due distinte operazioni entrambe le persone ricercate traendolo in arresto e ponendole a disposizione della competente autorità giudiziaria per i seguiti di rito.