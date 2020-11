Jesi, arriva l'albero di Natale in piazza della Repubblica | Password Magazine

JESI – Arriva l’albero di Natale in piazza della Repubblica. Nonostante il clima di incertezza, in attesa di conoscere le misure anti-covid del Governo per le festività, si guarda con speranza al 2021, non rinunciando a un po’ di spirito natalizio. Oggi gli operai sono a lavoro per installare l’abete al centro della piazza. E c’è chi si interroga se questo sarà l’ultimo Natale con l’abete in piazza della Repubblica, essendo ancora in piedi l’ipotesi dello spostamento della fontana dei leoni proprio in quel punto, davanti al teatro.

Un Natale che, data l’emergenza sanitaria, molto probabilmente sarà privo di appuntamenti festosi, come in tutto il Paese del resto; senza il Capodanno con il conto alla rovescia davanti al palco, lo scambio degli auguri a mezzanotte, il ritrovarsi tutti insieme. Nei luoghi di ritrovo e incontro resteranno comunque gli ornamenti e le luci delle decorazioni, quasi a restituirci la normalità a cui eravamo abituati e perché no un po’ di speranza.