Jesi, arrivano quattro postazioni autovelox: ecco dove | Password Magazine

JESI – Saranno Via Paradiso, Via dei Colli, Via Ancona e Via San Marcello ad ospitare le quattro postazioni dove, a rotazione, sarà installato un autovelox bidirezionale. Per le prime due strade, come noto, vi era un preciso impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dei residenti; le altre due sono state individuate a seguito di un monitoraggio che ha preso in esame le vie dove si è registrato ogni giorno, tra le ore 7 e le ore 20, il maggior numero di accertamenti di velocità superiore al limite di 50 Km/h.

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha dato mandato alla Polizia locale di avviare una prima fase di sperimentazione dei dissuasori di velocità che partirà dunque a settembre e si protrarrà per due mesi. Nel rispetto delle finalità di un progetto volto a stimolare i cittadini a comportamenti corretti quando si è in strada, l’autovelox sarà uno solo e posizionato a turno nelle quattro postazioni, così da indurre i conducenti di veicoli al rispetto della velocità in ciascuna delle quattro strade, non sapendo dove il controllo sia attivo. L’apparecchiatura, come detto, sarà bidirezionale, in grado dunque di misurare la velocità per entrambi i sensi di marcia.

Ovviamente prevista una adeguata segnaletica che informerà gli automobilisti della presenza delle postazioni autovelox, così come una campagna informativa preventiva che metterà nelle condizioni tutti i cittadini di venire a conoscenza della novità introdotta per garantire una maggiore sicurezza in strade.

Al termine della sperimentazione, e sulla base di un ulteriore monitoraggio per la verifica dei risultati, verrà dato attuazione all’atto di indirizzo della Giunta già fornito alla Polizia locale di provvedere al noleggio per 24 mesi della strumentazione per la misurazione e i relativi box contenitori.