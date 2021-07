Jesi, arrivate in centro le prime nuove isole smart | Password Magazine

JESI – Sono arrivate questa mattina in centro storico le prime nuove isole smart per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Saranno in tutto 10 – oltre quella già funzionante in piazza Sansovino – e saranno posizionate in via Farri, Costa Mezzalancia, Arco Clementino, Piazza Spontini, Via Conti, Via Francesco di Giorgio Martini, Via Amici, Piazza Nova, Largo dei Saponari e Via Posterma.

I cittadini residenti o titolari di attività potranno conferire i propri rifiuti nelle isole identificandosi con tessera sanitaria o con App “La mia differenziata” da installare sul telefonino.