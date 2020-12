Jesi, arrivate le colonnine di ricarica per veicoli elettrici | Password Magazine

JESI – Sono iniziate a spuntare le prime colonnine di ricarica di veicoli elettrici in città. Da novembre, è partita l’installazione delle 12 infrastrutture che saranno presenti in città per un totale di 24 postazioni, dislocate in punti strategici del territorio individuati dall’Amministrazione comunale: Via della Fornace, Via Bordoni, Via Zannoni (parcheggio), Via Don Rettaroli, Via Tabano (palasport), Viale Verdi (liceo scientifico), Viale della Vittoria 38 (cavalcavia), Viale dell’Industria (centro direzionale Zipa), Via IV Novembre (Stazione FS), Via Minonna civ.37, Piazzale Partigiani (Stazione Autobus a Porta Valle), Via Marco Polo (parcheggio multisala).

Il Comune di Jesi in collaborazione con Enel X – la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi, mobilità elettrica e soluzioni digitali – ha voluto dare dunque una nuova «accelerata» alla mobilità sostenibile.