Jesi, auto avvolta dalle fiamme in via Ancona | Password Magazine

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,15 circa tra Jesi e Chiaravalle, in via Ancona, per un incendio autovettura. La Squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ha prontamente spento le fiamme che avevano avvolto completamente l’auto. La Strada Provinciale è rimasta chiusa il tempo necessario per la messa in sicurezza della zona dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche I Carabinieri.