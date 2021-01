Jesi, auto contro mezzi in sosta: due feriti | Password Magazine

JESI – Macchina contro due auto in sosta questa sera in via Marconi. L’incidente è avvenuto sulla strada che conduce al sottopasso ferroviario. Per cause in corso di accertamento, una vettura ha perso il controllo, finendo contro un paio di veicoli parcheggiati lungo la carreggiata e danneggiando anche un paletto della segnaletica e la vetrina di un negozio.

Due i feriti, il conducente e il passeggero dell’auto in corsa: si tratta di due uomini, stranieri, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, e trasportati al Pronto soccorso dai sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale.