Jesi, auto contro moto in via Erbarella: un ferito in ospedale | Password Magazine

JESI – Scontro in via Erbarella questa mattina tra un motociclo e una vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15: per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto condotta da una donna di 61 anni ha impattato contro una moto Suzuki con in sella un 59enne jesino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con l’uomo che è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi all’ospedale Carlo Urbani, in condizioni fortunatamente non gravi. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi. Inevitabili i disagi e i rallentamenti al traffico durante le operazioni che hanno occupato la corsia che dal viale della Vittoria sale in direzione via Puccini.