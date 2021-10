Jesi, auto contro scooter: un ferito in ospedale | Password Magazine

JESI – Auto contro scooter in viale Cavallotti, all’incrocio con via Roma, davanti l’Arco Clementino. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e uno scooter si sono urtate. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, orario di uscita delle scuole. La giovane in sella allo scooter, minorenne, è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi in ospedale per un dolore al braccio, con un codice di bassa gravità. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del sinistro.