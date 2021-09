Jesi, auto finisce contro l'Arco Clementino. Un ferito | Password Magazine

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14 circa a Jesi, nei pressi dell’Arco Clementino, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra loro ed una delle due e andata ad impattare successivamente contro la colonna dell’Arco. Uno dei due conducenti è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.