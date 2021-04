JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.30 circa lungo la SS76, all’altezza dell’uscita Jesi Centro, per un l’incendio scoppiato da un’autovettura in corsa. La Squadra di Arcevia, intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4×4, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. La SS76 è rimasta chiusa al traffico per circa 15 minuti. Sul posto anche la Polizia Stradale.