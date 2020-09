Jesi, auto si ribalta in viale don Minzoni | Password Magazine

JESI – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri in viale Don Minzoni, all’altezza del Globo. Per cause in corso di accertamento, una Jeep Cherokee, nel tentativo di schivare una Opel che procedeva nella stessa direzione (verso Ancona) ha perso il controllo e si è ribaltata finendo con le ruote all’insù, sulla carreggiata opposta. Erano circa le 20: per fortuna non ci sono stati feriti gravi o altri mezzi coinvolti. Il conducente della Jeep è anche uscito da solo dal veicolo. L’uomo è stato comunque trasportato al Pronto soccorso di Jesi per accertamenti dal personale sanitario del 118, intervenuto con automedica e Croce Verde di Jesi. Sul posto anche i vigili del fuoco, carabinieri e Polizia per i rilievi e la regolazione del traffico.