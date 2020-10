Jesi, auto sullo spartitraffico danneggia un palo e un altro mezzo | Password Magazine

JESI – Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via dell’Industria. Per cause in corso di accertamento, una Maserati, condotta da un 33enne, è finita contro un’isola spartitraffico, danneggiando un palo dell’illuminazione e una Toyota Yaris che procedeva sull’altra corsia.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.30, in prossimità del ponte Bianco: secondo una prima ricostruzione, il conducente della Maserati che procedeva in direzione Jesi avrebbe perso il controllo alla guida planando sull’aiuola spartitraffico. Feriti lievi, danni ai due mezzi coinvolti e al palo della pubblica illuminazione che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto poi provvedere a tagliare e mettere in sicurezza, con l’aiuto dei tecnici del Comune. Prima del trasporto in ospedale, il 33enne è sceso dal veicolo dando in escandescenza, allontanandosi a piedi finché i soccorsi non sono riusciti a calmarlo. Sul posto anche la Polstrada di Senigallia, una volante della Polizia e infine il 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi. In corso gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica.