Jesi, auto travolge un passeggino. Bambina di 2 anni in ospedale

JESI – Investimento all’arco Clementino, sull’attraversamento pedonale tra via Roma e via Suor Maria Mannori. Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Yaris che stava facendo retromarcia ha colpito sul retro un passeggino con dentro una bambina di 2 anni. La piccola è stata sbalzata fuori dalla carrozzina, sotto gli occhi impauriti dei genitori.

Allertato il 118, sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. La bambina non presentava escoriazioni ed è sempre rimasta vigile, tuttavia è stata trasportata al Pronto soccorso di Jesi per accertamenti in codice rosso, come da protocollo. I medici stanno valutando in queste ore un possibile trasferimento al Salesi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.