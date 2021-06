Jesi, auto urta moto e poi scappa: un ferito in ospedale | | Password Magazine

JESI – Sono due gli incidenti avvenuti nel pomeriggio di oggi che hanno richiesto l’intervento della Polizia locale di Jesi. Il primo è avvenuto all’altezza del bar la Torre, in via Macerata, la strada che porta a Santa Maria Nuova. Erano circa le 14.30 quando un veicolo ha urtato uno motociclo, condotto da una donna. L’auto è poi scappata e ora sono in corso le indagini della Polizia locale per individuare il responsabile. La persona ferita è stata trasportata invece al Pronto soccorso del Carlo Urbani da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi con un codice di media gravità. Altro sinistro è avvenuto successivamente, in via XXIV Maggio. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una bicicletta, due i feriti in ospedale.