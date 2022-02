JESI – Incidente ieri sera in via Setificio, all’altezza del Man Cave. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 19.45, un’Audi condotta da una donna ha urtato un rider che stava effettuando consegne. Si tratta di un 32enne che è stato soccorso dal 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il ragazzo lamentava dolore al braccio e alla gamba ed è stato trasportato dai sanitari al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità.