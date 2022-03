Jesi, body cam in dotazione alla Polizia locale | Password Magazine

JESI – Dotazione di body cam agli agenti della Polizia Locale per riprendere situazioni di ordine pubblico, pericolo, commissione di reati. Si tratta di mini-telecamere, che si fissano alla divisa, e che opportunamente attivate in caso di necessità, permettono di registrare in maniera oggettiva il verificarsi di fatti o episodi che possono costituire ipotesi di reato e metterli anche a disposizione delle forze dell’ordine per tutti gli approfondimenti necessari. Le body cam, 4 in tutto assegnate di volta in volta agli agenti di pattuglia che presidiano la città, fanno parte della dotazione aggiuntiva a servizio della Polizia Locale condivisa con la Prefettura di Ancona nell’ambito di un protocollo sulla sicurezza che ha permesso di avere in dotazione anche una strumentazione informatica per accertare il falso documentale (carte di identità, passaporti, patenti di guida, ecc.).

Le body cam non sono ovviamente sempre attive, ma verranno messe in funzione dall’agente di Polizia Locale nel momento in cui registra una situazione di pericolo generico che merita attenzione e dunque da documentare. Una volta rientrato al Comando l’agente scarica, attraverso un apposito software, la body cam sul sistema video, permettendo di riprodurre quanto registrato. Le immagini resteranno memorizzate per 7 giorni, periodo di tempo durante il quale gli stessi agenti della Polizia Locale o le altre forze dell’ordine potranno disporne per i loro accertamenti. Viceversa, se non dovessero essere necessarie, si cancellano automaticamente.

Con questa nuova strumentazione si arricchisce la dotazione tecnologica in forza al Comando di Polizia Locale per poter garantire servizi sempre più efficaci e mirati a garantire la sicurezza dei cittadini.