Jesi, bruciano ancora campi: vigili del fuoco a lavoro in via Mazzangrugno | Password Magazine

JESI – Vigili del fuoco a lavoro nel pomeriggio di oggi, in una stradina che da via Mazzangrugno si addentra nelle campagne.

Un incendio ha coinvolto circa 2000 metri quadri di macchia mediterranea, arbusti e alberi. L’allarme è scattato intorno alle 13: la squadra di Jesi in collaborazione con la squadra boschiva proveniente dal Comando VF di Ancona intervenuti con tre autobotti e due mezzi 4×4 sta provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Jesi per le indagini.

Notizia in aggiornamento