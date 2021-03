Jesi, campagna screening per gli alunni delle scuole al Palazzetto dello Sport | Password Magazine

JESI -In vista della riapertura delle scuole, lunedì 5 e martedì 6 aprile al Palazzetto dello Sport di Via Tabano saranno effettuati tamponi rapidi gratuiti agli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado. (per aderire va compilato il seguente modulo: https://bit.ly/31wmlvp).

«Una campagna di screening resa possibile grazie a un’importante rete di collaborazioni – ha detto l’assessore Marialuisa Quaglieri ieri in Consiglio comunale -. Un’iniziativa che il Comune intende realizzare per assicurare il rientro dei ragazzi in classe in sicurezza. Per questo il ringraziamento va alla Croce Rossa di Jesi, al personale ospedaliero che si è reso disponibile in forma volontaria, all’associazione dei Carabinieri in congedo (Protezione civile), Caritas e al personale comune per aver messo in piedi questo progetto». L’adesione al tampone è gratuita sarà su base volontaria, possono effettuarlo gli alunni delle scuole primarie e fino e la prima media delle scuole secondarie (quelli che rientreranno insomma a scuola subito dopo Pasqua). Il servizio sarà disponibile per tutta la giornata di lunedì e martedì mattina.