Jesi, Camper vaccinale Croce Rossa: 350 dosi somministrate nella seconda giornata | Password Magazine

JESI – Sono 350 le dosi somministrate ieri al camper vaccinale della Croce Rossa di Jesi. L’hub di somministrazione è stato allestito ieri pomeriggio presso le palestre di via Zannoni e qui era possibile sottoporsi alla prima, seconda o terza dose senza obbligo di prenotazione. In tanti si sono presentati all’appuntamento tantoché i volontari della Croce Rossa hanno ritenuto necessario distribuire dei numeri per gestire al meglio la coda fino ad esaurimento delle scorte.

Qualche malumore da parte di chi, nonostante il tempo trascorso in fila, non ha potuto ricevere il vaccino per esaurimento delle dosi disponibili.

Una settimana fa, per la prima giornata di somministrazioni del camper vaccinale, gli organizzatori avevano già evidenziato un gran numero di adesioni da parte dei cittadini, superiore alle previsioni: per questo motivo, il Comune di Jesi, benché non fosse in alcun modo coinvolto nell’iniziativa se non per divulgarla, si era fatto carico, di concerto con la Croce Rossa, di individuare un luogo più funzionale, come le palestre Zannoni, per accogliere l’iniziativa e far fronte così a criticità come le lunghe attese al freddo.

«Una bella risposta – aveva sottolineato l’assessore alla sanità Marialuisa Quaglieri – che premia l’iniziativa della Croce Rossa a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata in un periodo particolarmente delicato per l’acuirsi dei contagi». Durante la prima giornata di somministrazioni, il 6 dicembre scorso, le dosi somministrate erano state 270.