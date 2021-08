Jesi, campi a fuoco: fumo e cenere invadono la città | Password Magazine

JESI – Da circa 2 ore a Jesi e nei comuni limitrofi si respira odore di bruciato e si possono vedere nell’aria alcuni pezzi di cenere, spinti dal forte vento di questa mattina. Tam tam sui social ed anche messaggi arrivati alla nostra redazione di persone preoccupate. La causa è un incendio in alcuni campi coltivati zona Montesecco, Montecappone. Vigili del fuoco e Guardia Forestale sono già in azione. Il comune di Jesi fa sapere che è stato attivato il Centro Operativo Comunale d’intesa con la Protezione Civile Regionale.

Ancora non sono chiare le cause.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00

L’incendio si sta spostando verso l’Acquasanta. Polizia locale impegnata a verificare che non vi siano abitazioni coinvolte. Operativi vigili del fuoco e protezione civile.

Si invitano i cittadini a tenere chiuse le finestre.

AGGIORNAMENTO ORE 13:20

I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via di Colle Onorato a Jesi per un incendio di sterpi e vegetazione che si è sviluppato nella tarda mattinata. Sul posto ci sono al momento quattro squadre dei Vigili del fuoco e il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Sono stati attivati anche un Canadair, un elicottero VF e l’elicottero AIB regionale. Intervento in corso