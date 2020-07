Jesi, cancellate anche le Fiere di San Settimio | Password Magazine

JESI – Dopo il Palio di San Floriano, cancellate a Jesi anche le fiere di San Settimio. Il tradizionale evento che, per 700 anni, si svolge in città per tre giorni, dal 23 al 25 settembre, non ci sarà a causa del covid-19 e il timore di non poter controllare gli assembramenti. Secondo quanto riportato da ANSA, probabile anche l’annullamento della Tombola del 22 settembre in onore del patrono ma si sta però pensando ad una tombola alternativa, forse online.

In questo 2020 calano le luci anche sulla Notte Azzurra dello Sport: «Ci stiamo ragionando – ha detto l’assessore allo Sport Ugo Coltorti -, credo che, in accordo con le associazioni sportive, in un momento dove l’aggregazione rappresenta un pericolo sia impensabile agire come se nulla fosse. Nei confronti della popolazione c’è l’obbligo al rispetto delle regole, seguendo il percorso indicato dalle autorità centrali. In questa fase, deve prevalere buon senso».