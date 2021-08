Jesi, cane incustodito recuperato dalla Polizia locale. Multa per il padrone | Password Magazine

JESI – Pagherà quasi 200 euro di multa per aver lasciato incustodito il cane. La sanzione è scattata nei confronti di uno jesino, proprietario di un cane che da alcuni giorni si aggirava nelle zone in prossimità di viale del Lavoro e via Ancona, disorientato. Alcuni residenti, accorgendosi della presenza dell’animale di grossa taglia che girovagava per il quartiere da quasi una settimana, avvicinandosi anche alle strade più trafficate, hanno deciso ieri di avvertire la Polizia locale di Jesi. Attraverso la verifica del microchip, la pattuglia è riuscita a risalire al proprietario. Il padrone, trovandosi in vacanza, avrebbe riferito che il cane era probabilmente scappato a sua insaputa e chiesto agli agenti di occuparsene, lasciando il cane in custodia al canile fino al suo rientro. L’animale è stato così accompagnato presso la struttura dai volontari in attesa che i proprietari passino a recuperarlo. Al padrone è stata elevata comunque la sanzione amministrativa.

