Jesi, Capodanno sul web con la "La Disfida de San Silvestro" e dj set da Palazzo Pianetti | Password Magazine

JESI – Sarà un Capodanno con festeggiamenti nella piazza virtuale del web. Presentato oggi in conferenza stampa, il programma della Notte di San Silvestro e del Primo gennaio, segnato da due appuntamenti che si potranno seguire da casa.

«Era chiaro sin da subito che non avremmo potuto festeggiare come da tradizione, ovvero con il cenone solidale al mercato coperto e poi il conto alla rovescia in piazza della Repubblica – spiega l’assessore alla Cultura Luca Butini -. Non ci sarà neanche il concerto di Capodanno a teatro. Tuttavia, per il fine anno jesino, eventi ci saranno ma saranno appuntamenti d’aggregazione sul web, come avviene anche in altre città, confidando che in futuro si possa tornare a festeggiare in modo simile al passato».

Il 31 dicembre Associazione Culturale Willer & Carson, d’intesa con il Comune e in collaborazione con numerosi partner tra cui Stupor Mundi Jesi Improvvisazione Teatrale e l’Ente Palio San Floriano di Jesi, organizza la Disfida di San Silvestro: «Un progetto che cerca nuove vie – spiega il presidente Michael Bonelli – che risponde ad obiettivi artistici, culturali e sociali».

I quattro quartieri storici della città, rievocati dal Palio di San Floriano, ovvero Posterma, Santa Croce, San Benedetto e San Pietro, saranno chiamati a sfidarsi con manche diverse, tra giochi, balletti, canti, esibizioni, sonetti, barzellette e altro ancora, portando a decretare un vincitore che sarà proclamato prima della mezzanotte. Lo show si potrà seguire su Facebook dalle 21.30.

La disfida, chiamata così, vedrà protagonista anche una giuria chiamata ad esprimere valutazioni sulle performance. Presenterà Bonelli, affiancato dal “giullare” Sandro Bellagamba, ospiti numerosi artisti tra cui Michelino il barzellettiere, Figaro, Valentina Ferri, Mad Boots Country Dance, Marinella Cimarelli, David Uncini, Gastone Petrucci e la Macina, Sergio e Sofia Brocani, Teatro Cocuje, Laura Borgognoni, Dante Ricci, il museo Stupor Mundi di Jesi.

Ci sarà anche un collegamento da Buenos Aires con la Cantante e Scrittrice Maria Chemes, da Berlino con il Maestro di Contact Improvisation Javier Cura e da Messina con la professoressa Valentina Certo, storica dell’arte e autrice di libri su Federico II.

Il 1° gennaio, il calendario degli eventi virtuali proseguirà alle 18 con lo stream live Dj Set di Daniele Baldelli per il Sound & Culture Tour, in diretta social con musica da Palazzo Pianetti: un modo per unire musica, arte e cultura attraverso un’iniziativa virtuale che rende il museo protagonista anche se in fase di chiusura.