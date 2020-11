Jesi, Casa di Riposo: oggi nuovi tamponi per i positivi al Covid | Password Magazine

JESI – L’Asp Ambito 9 comunica che oggi verranno effettuati nuovi tamponi agli ospiti della Casa di Riposo di Jesi risultati positivi al Covid 19 nel precedente test e che sono attualmente in isolamento presso la stessa struttura di Via Gramsci. Si tratta di 22 persone anziane, di cui 3 in ossigenoterapia. Il tampone sarà effettuato anche alle persone che hanno avuto contatti con gli stessi. La situazione nella Casa di Riposo resta nel complesso stabile.

Purtroppo, invece, è deceduto oggi uno dei tre anziani ospiti che erano stati ricoverati nei giorni scorsi in ospedale.

Sono negativizzati, infine, sette degli undici operatori sanitari risultati positivi al precedente tampone. Torneranno in servizio non appena risulteranno negativi anche i familiari che hanno convissuto con loro il periodo di isolamento domiciliare.