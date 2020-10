Jesi, casi positivi in altre due scuole: scatta la quarantena | Password Magazine

JESI – Due casi positivi sono stati riscontrati in una sezione dell’Infanzia Giraffa di piazzale San Savino e in una classe primaria della Garibaldi di via San Giuseppe dell’Istituto comprensivo Federico II.

Il dirigente scolastico Massimo Fabrizi, in una comunicazione riservata alle famiglie, ha spiegato che sarà attivata la didattica a distanza per le due classi e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2.

Le due classi sono in quarantena, insieme a docenti e collaboratori scolastici. Il rientro a scuola per loro è previsto per il 20 ottobre con tampone.

Dopo il Liceo Classico e l’IIS Galilei, altri altre due scuole si aggiungono alla lista.