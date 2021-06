Jesi, casting e audizioni Cantagiro 2021 | Password Magazine

JESI – Sabato 12 giugno, presso la scuola musicale Pergolesi di Jesi, si svolgeranno le audizioni gratuite per partecipare allo storico concorso nazionale canoro del Cantagiro.

Se ami cantare e ed intendi far parte di questa nuova stagione del ‘Team Marche’, prenota la tua adesione per informazioni e prenotazioni, contattando i numeri 3334256422 e 3483712317.

Il Cantagiro ha quasi 60 anni di storia: dal concorso sono emersi grandi nomi della musica, da Adriano Celentano a Massimo Ranieri, Rita Pavone, Gianni Morani, Francesca Alotta, Little Tony e tanti altri. Il Concorso prevede ogni anno un bel percorso formativo con esibizioni in varie location e piazze della regione fino alla finale nazionale di Fiuggi.

Carissimi cantanti…il Cantagiro aspetta voi!