Jesi Centro dona tablet e pc alle scuole primarie della città | Password Magazine

JESI – Dai commercianti del centro storico solidarietà per le scuole cittadine. L’associazione Jesi Centro ha consegnato ieri (17 giugno) ai rappresentanti dei quattro istituti comprensivi sei tablet e un pc da destinare alle scuole primarie. Materiali acquistati grazie alle donazioni ricevute durante la mostra natalizia dei calendari disegnati dagli alunni delle primarie, allestita a Palazzo dei Convegni.

«Più di 1500 euro è la somma raccolta per acquistare dispositivi per la didattica a distanza – fa sapere il presidente di Jesi Centro Marco Broglia – Come associazione, crediamo nella collaborazione cittadina per portare avanti dei progetti e, come in questo caso, fare qualcosa di concreto per i bambini, mettendo le famiglie al centro». Tablet e computer saranno messi a disposizione dagli alunni delle scuole cittadine, in un periodo in cui la didattica a distanza è diventata centrale seppure in un contesto in cui sono ancora molte le famiglie sprovviste di mezzi tecnologici.

Gratitudine e soddisfazione dagli istituti comprensivi: a ritirare il materiale per l’IC Federico II il dirigente Massimo Fabrizi, per IC Lorenzo Lotto la dirigente Sabrina Valentini accompagnata da Arianna Pennisi, per l’IC San Francesco la vice Laura Fiordelmondo e per la scuola Monte Tabor (IC Carlo Urbani) la vice Maria Cristina Battistelli insieme ad Alessandra Magnanelli.