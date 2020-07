JESI – Un ciclista è stato investito questa mattina prima delle 7 in via dei Gobbi. Si tratta di un ragazzo del Pakistan, travolto da un’Audi mentre percorreva la via. Sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e anche Icaro02 per il trasporto d’urgenza all’ ospedale di Torrette.

Sul posto la Polizia stradale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento