Jesi città Futura: «Dirigente del Comune proposto come assessore, fatto grave» | Password Magazine

JESI – «Siamo allibiti dalla sfrontatezza che travalica ogni limite di buon comportamento, in campagna elettorale,

per la proposta di nomina assessorile da parte delle liste civiche guidate da Marasca».

Così le liste di centrosinistra Jesi città Futura che sostengono il candidato Lorenzo Fiordelmondo – Articolo uno, Europa Verde, Fare Cultura/e, Jesi in Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sinistra Italiana – commentano la notizia di Landino Ceccarelli designato come assessore all’Urbanistica dal candidato delle liste civiche Matteo Marasca in caso di vittoria:

«E’ un fatto per noi estremamente grave che un Dirigente del Comune di Jesi, nel pieno della sua attività pubblica e nel bel mezzo di una campagna elettorale, venga proposto nel ruolo di assessore e per di più con deleghe corrispondenti al suo settore dirigenziale – si legge nella nota -. E’ inoltre quanto meno inopportuno che un Dirigente del nostro Comune diventi strumento di campagna elettorale quando, proprio in ragione del delicato ruolo delicato e

super partes, un qualsiasi dipendente dello stesso Comune non può, giustamente, neanche candidarsi a Consigliere Comunale. Verificheremo se questo è compatibile con la normativa, ma resta comunque allarmante il dato di natura politica che anima un civismo che si muove come se il Comune fosse cosa propria. Indicheremo i nostri assessori ed assessore solo quando i Cittadini di Jesi ci avranno dato tutte le indicazioni utili a misurare le scelte migliori. Gli elettori della nostra città saranno a giugno chiamati a scegliere il Sindaco ed i migliori rappresentanti in Consiglio Comunale. Oltre alla indicazione del primo cittadino, il nostro impegno è indirizzato alla presentazione di liste elettorali in grado garantire la più alta qualità dei futuri Consiglieri e Consigliere».