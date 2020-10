Jesi, classe in quarantena alla scuola media Lorenzini | Password Magazine

JESI – Classe in quarantena anche alla scuola media Lorenzini, in via Lorenzo Lotto (ex seminario vescovile) appartenente all’istituto comprensivo San Francesco. Un allievo, sottoposto a tempone, è risultato infatti positivo anche se asintomatico. Isolata dunque tutta la classe, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario dell’Asur. Per i ragazzi sarà attivata la didattica a distanza.

Si allunga dunque la lista delle scuole in città interessate dal covid: quattro classi all’istituto comprensivo Federico II, una classe all’IIS Galilei, una al Liceo Classico di Jesi.