Jesi Clean, oltre 100 prenotazioni per pulire la città il 30 maggio | Password Magazine

JESI – Jesi non sarà più come prima, ma sicuramente più bella e soprattutto più ecologica. Saranno molti, in base alle prenotazioni, gli jesini che prenderanno sacchi e bastoncini per pulire la città nei parchi e nelle aree pubbliche.

Sulla pagina Facebook di Jesi Clean ci sono oltre 100 prenotazioni e la data è quella del 30 maggio presso il Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli. Basterà presentarsi dalle ore 15 con mascherina e guanti, mentre il bastone lo si potrà affittare. I sacchi invece saranno loro a fornirli grazie alla collaborazione con il Comune di Jesi. Fondamentale però sarà però portare compilato il foglio di partecipazione, che potrete richiedere ai contatti sotto indicati o firmare il giorno stesso dell’evento.

«Abbiamo mobilitato associazioni di volontariato, società sportive, gruppi scout, gruppi di pagine social come quella su Instagram Jesimaggrada – dice Giacomo Mosca, uno dei fondatori di Jesi Clean – per noi la dimensione del volontariato è importante. Ci sentiamo parte di questa città e vorremmo renderla ancora più bella».

Chi volesse prenotarsi lo può fare tramite un email a Jesiclean@gmail.com o telefonando al numero 3405421721 o iscrivendosi alla pagina Facebook sull’evento https://tinyurl.com/rsc4696m

Jesi Clean è un’associazione no profit che si dedica a migliorare Jesi rendendola più pulita, promuove la cultura dell’ambiente e dell’ecologia, si occupa di salvaguardare spazi pubblici e le aree verdi. «L’abbiamo fondata perché crediamo che sia giusto e utile che tutti ci interessassimo della nostra città. Jesi ha un centro storico molto bello e anche i quartieri sono a misura d’uomo. Vorremmo che ci fosse un’amministrazione attenta alla salvaguardia della città e pensiamo, al tempo stesso che tutti possiamo fare la nostra parte».

I fondatori sono Giacomo Mosca, Manuel Garofoli, Rebecca Mosca, Alessandro Scolpati, Francesco Sebastianelli, Jacopo Bartolucci, Natasha Coacci, Jacopo Montori e MariaSole Belardinelli