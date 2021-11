Jesi, colto da malore cade sui binari: arrivano i soccorsi | Password Magazine

JESI- Colto da malore, cade sui binari dalla banchina ferroviaria. Paura nella tarda mattinata di oggi, intorno le 12.30, alla stazione di Jesi: un uomo, sulla cinquantina, è improvvisamente stramazzato a terra finendo pericolosamente sui binari. A chiedere aiuto sarebbe stato il personale del bar che, accortosi dell’accaduto, ha subito lanciato l’allarme. Questo ha permesso di bloccare il transito dei treni in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118, con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: l’uomo, che nel frattempo aveva riacquistato i sensi, nella caduta non ha riportato gravi lesioni ed ed è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti.