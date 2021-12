Jesi, completata asfaltatura via Svezia e via Finlandia | Password Magazine

JESI – Completati i lavori di asfaltatura di Via Svezia e Via Finlandia, le due strade attorno al nuovo centro dell’Alzheimer. Il manto di entrambe da lunghissimo tempo era profondamente dissestato a causa dei rigonfiamenti provocati dalle radici dei pini posti nell’area in cui si trovava l’ex asilo nido, poi demolito per far posto proprio alla struttura sociale.

Come si ricorderà, prima di avviare i lavori del nuovo centro per l’Alzheimer gli alberi, che erano malati o pericolanti, sono stati abbattuti. Con i residenti l’Amministrazione comunale aveva preso l’impegno di rimettere a posto le due strade non appena fossero terminati i lavori del centro. Operazione programmata per tempo, rimandata a causa delle condizioni meteo avverse delle scorse settimane, e finalmente eseguita con rimozione dell’asfalto obsoleto e posa in opera di un nuovo tappeto stradale.

Sempre in questi giorni stanno proseguendo i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nelle numerose strade cittadine in cui sono state completate le nuove asfaltature