Jesi, con l'auto si schianta contro veicolo in sosta: un ferito | | Password Magazine

JESI – Incidente la scorsa notte in via Ancona, all’altezza del civico 34.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 45 anni ha perso il controllo alla guida schiantandosi con l’auto contro un veicolo in sosta. Sul posto, carabinieri e 118 con un ambulanza della Croce Verde di Jesi. L’uomo, che sembrava essere in preda ai fumi dell’alcol, si è mostrato inizialmente poco collaborativo con i sanitari ma poi i soccorsi sono riusciti a convincerlo e a trasportarlo in ospedale con un codice di media gravità.

I carabinieri sul posto hanno proceduto ai rilievi del sinistro.