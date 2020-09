Jesi, conferenza-spettacolo su Lorenzo Lotto al palazzo della Signoria | Password Magazine

JESI – Originale conferenza-spettacolo domani sera (sabato 26) al Palazzo della Signoria di Jesi. Con inizio alle ore 21 e ad ingresso gratuito, andrà in scena “Lorenzo Lotto e il dattiloscritto dal cielo. Una storia vera” di Enrico Maria Dal Pozzolo, a cura del Consorzio Marche Spettacolo. Si tratta del dattiloscritto sull’artista realizzato da Federico Caldura, regista e scrittore veneziano scomparso nel 1975, creatore del celeberrimo Topo Gigio, che arriva a Enrico Maria Dal Pozzolo come dal cielo, dopo essere rimasto appeso a un filo per decenni, interrogandosi sul destino delle nostre parole depositate sulle carte e intrecciandolo a quello di Lorenzo Lotto.

La conferenza-spettacolo, con letture di Margherita Stevanato, viene organizzata nel rispetto delle normative Covid e dunque con posti limitati e su prenotazione (info: 0731 538349 o 342 finale). Prima dello spettacolo (dalle ore 17.30 alle ore 19.30) è prevista anche una visita guidata alla Pinacoteca Civica e all’Istituto Marchigiano di Enogastronomia.